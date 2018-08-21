«الأوقاف»: تخصيص 5813 إماما وخطيبا لأداء صلاة العيد

كشف الدكتور جابر طايع، رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، عن استعدادات الوزارة لاستقبال صلاة عيد الأضحى، قائلًا إن الوزارة استعدت بـ5813 إمامًا وخطيبًا أصليًا واحتياطيًا، للساحات التي تزيد بـ400 ساحة عن ساحات عيد الفطر.



وأضاف «طايع»، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «مساء dmc»، المذاع عبر فضائية «dmc»، أمس الاثنين، أن هذه الساحات مُعدّة من قبل الوزارة من الألف إلى الياء، عن طريق المديريات الإقليمية في محافظات الجمهورية.



وذكر أنه لن يُسمح لأحد من خارج وزارة الأوقاف أن يكون خطيبًا في صلاة العيد، إلا إن كان مُجازًا، ومعه ترخيص خطابة من الوزارة، مشيرًا إلى حضور 70 من مفتشي العموم بالوزارة، للصلاة كمراقبين.



وأوضح أن هؤلاء المفتشين سيرفعون تقارير مباشرة لغرفة العمليات المنعقدة في وزارة الأوقاف خلال أيام التشريق، مستطردًا أنه تم التنبيه على أن تبتعد صلاة العيد عن أي شعارات سياسية أو حزبية أو طائفية أو أي دعاية انتخابية.



