السعودية تعترض صاروخا باليستيا أطلقه الحوثيون تجاه جازان

اعترضت قوات الدفاع الجوي السعودي، مساء اليوم الثلاثاء، صاروخًا باليستيًا أطلقته ميلشيات الحوثي تجاه منطقة جازان، الواقعة في أقصى الجنوب الغربي للمملكة، وذلك بحسب ما ذكرته فضائية «إكسترا نيوز»، في خبر عاجل، منذ قليل.