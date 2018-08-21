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السعودية تعترض صاروخا باليستيا أطلقه الحوثيون تجاه جازان

إيفون مدحت
نشر فى : الثلاثاء 21 أغسطس 2018 - 6:56 م | آخر تحديث : الثلاثاء 21 أغسطس 2018 - 6:56 م

اعترضت قوات الدفاع الجوي السعودي، مساء اليوم الثلاثاء، صاروخًا باليستيًا أطلقته ميلشيات الحوثي تجاه منطقة جازان، الواقعة في أقصى الجنوب الغربي للمملكة، وذلك بحسب ما ذكرته فضائية «إكسترا نيوز»، في خبر عاجل، منذ قليل.


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