بايرن يستحوذ على الترشيحات قبل بداية الدوري الألماني

رغم تغيير الإدارة الفنية للفريق وعدم تعاقد النادي مع أي لاعب جديد من أصحاب الشهرة الهائلة والمستويات العالية ، تصب معظم الترشيحات في صالح بايرن ميونخ للدفاع عن لقبه في الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليجا) في الموسم الجديد الذي تنطلق فعالياته يوم الجمعة المقبل.



ورغم هذا ، يراود الأمل البعض في كسر احتكار بايرن للقب بعد ستة مواسم متتالية توج فيها الفريق البافاري باللقب الألماني.



وبشكل خاص ، يمثل بوروسيا دورتموند تهديدا لسطوة بايرن في البوندسليجا خلال الموسم الجديد.



ويخوض بايرن فعاليات الموسم الجديد تحت قيادة المدرب الكرواتي نيكو كوفاتش وبدون لنجوم بارزين جدد في صفوفه لكنه يطمح إلى الفوز باللقب المحلي للموسم السابع على التوالي وتمديد رقمه القياسي في عدد الألقاب المتتالية.



وفرض بايرن هيمنته وتفوقه على جميع المنافسين في البوندسليجا خلال المواسم الستة الماضية ويمكنه حاليا معادلة الرقم القياسي لعدد مرات الفوز المتتالية للقب الدوري المحلي في بطولات الدوري الأوروبية الخمس الكبرى والذي يستحوذ عليه ليون الفرنسي ويوفنتوس الإيطالي برصيد سبعة ألقاب متتالية.



ومع دورتموند ، يبرز شالكه وهوفنهايم وباير ليفركوزن ولايبزج كفرق مرشحة للمنافسة مع بايرن في الموسم الجديد.



وقد تشهد المباراة الافتتاحية للموسم الجديد يوم الجمعة المقبل لمحة عما يمكن أن تكون عليه المنافسة في الموسم الجديد حيث يستهل بايرن رحلة لدفاع عن لقبه بلقاء هوفنهايم فيما يلتقي فريقي ليفركوزن وشالكه في المرحلتين الثالثة والرابعة من المسابقة على الترتيب.



وافتتح بايرن فعاليات الموسم الجديد بفوز ساحق 5 / صفر على إنتراخت فرانكفورت في مباراة كأس السوبر الألماني ولكنه كان بعيدا للغاية عن المستوى المنتظر منه في المباراة التي فاز فيها 1 / صفر على دروشتيرسن أحد فرق دوري الدرجة الرابعة يوم السبت الماضي.



وشهدت المباراة افتقاد هجوم بايرن للفعالية الكبيرة على مرمى المنافس.



وشهدت سوق انتقالات اللاعبين هذ الصيف هدوءا من قبل بايرن حيث عاد الثنائي سيرج نابري وريناتو سانشيز إلى صفوف الفريق بعد انتهاء فترة إعارتهما كما ضم النادي البافاري اللاعب ليون جوريتسكا من شالكه في صفقة انتقال حر.



ورحل اللاعب التشيلي الدولي أرتورو فيدال عن صفوف بايرن إلى برشلونة الإسباني وقد ينتقل اللاعب الألماني الشهير جيروم بواتينج إلى باريس سان جيرمان الفرنسي كما يدور الجدل في سوق الانتقالات بشأن مستقبل سيباستيان رودي.



وتولى كوفاتش تدريب بايرن بعدما أظهر نجاحه في قيادة إنتراخت فرانكفورت الموسم الماضي ليحل مكان يوب هاينكس في قيادة الفريق البافاري.



وإلى جانب مهمته في قيادة الفريق للفوز بمزيد من الألقاب ، سيكون كوفاتش مطالبا بإعادة هيكلة وبناء هذا الفريق في بايرن نظرا لكبر سن لاعبيه.



ولكن كوفاتش ، المدافع السابق لفريق بايرن ، يبدو متفائلا بأن الفريق سيتوج مجددا بلقب البوندسليجا في أيار/مايو المقبل.



وقال كوفاتش : "بالطبع ، نثق بأننا سنتوج باللقب الألماني. ولكن علينا أن نجتهد كثيرا من أجل هذا".



ويتوقع 15 من مدربي الفرق ال18 في البوندسليجا أن يتوج بايرن بلقب البطولة مجددا.



وقال دومينيكو تيديسكو المدير الفني لشالكه : "ببساطة ، لأن بايرن لديه أفضل فريق".



وأوضح مايكل كولنر المدير الفني لنورنبرج : "ما من فريق آخر يمكنه مضاهاة بايرن".



ورغم هذا ، رشح جوليان ناجلسمان المدير الفني لهوفنهايم فريق ليفركوزن فيما رشح هايكو هيرليش المدير الفني لليفركوزن فريق دورتموند الذي كان آخر فريق يتوج بلقب البوندسليجا قبل احتكار بايرن للقب في المواسم الستة الماضية حيث فاز بايرن باللقب في 2011 و2012 .



وقدم دورتموند موسما هزيلا في الموسم الماضي حيث حل الفريق رابعا في نهاية المسابقة خلف بايرن وشالكه وهوفنهايم.



ويخوض دورتموند الموسم الجديد تحت قيادة المدرب لوسيان فافر المدير الفني السابق لبوروسيا مونشنجلادباخ.



ورحل عن صفوف دورتموند عدد كبير منن اللاعبين خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية ومن بينهم أندري شورله فيما استقدم النادي لاعبين جدد في مقدمتهم البلجيكي أكسيل فيتسل.



وقال فافر ، الذي يبدو حذرا للغاية ، : "يجب أن نتحلى بالواقعية ، في الموسم الحالي على الأقل. سنشهد بداية جديدة قد تحتاج لبعض الوقت".



ويرغب شالكه في تأكيد جدارته باحتلال المركز الثاني في الموسم الماضي وذلك على الرغم من فقدانه للاعبين مثل جوريتسكا وماكس ماير.



وحقق هوفنهايم في الموسم الماضي أفضل مركز له في تاريخ مشاركاته بالبوندسليجا حيث احتل المركز الثالث ولكن الجدل يدور حاليا بشأن مستقبل المدرب ناجلسمان مع الفريق بعدما أعلن المدرب أنه قد ينتقل لتدريب لايبزج في العام المقبل.



وأنهى لايبزج الموسم الماضي في المركز السادس رغم احتلاله مركز الوصيف في 2017 وذلك بنهاية أول موسم له بالبوندسليجا.



وتولى رالف لارانجنيك المدير الرياضي للايبزج منصب المدير الفني للفريق أيضا بعد رحيل رالف هازنهوتل عن تدرب الفريق.



وفي المقابل ، يينتظر أن يشهد الموسم الجديد صراع بعض الأندية للهروب من شبح الهبوط مثل فرايبورج وكذلك فريقي فورتونا دوسلدورف ونورنبرج الصاعدين لدوري الدرجة الأولى هذا الموسم.



وتبدأ فعاليات الموسم الجديد للبوندسليجا بعد أسابيع قليلة من فشل المنتخب الألماني في رحلة الدفاع عن لقبه العالمي وخروجه صفر اليدين من الدور الأول لبطولة كأس العالم 2018 بروسيا.



وتسعى الأندية الألمانية أيضا إلى استغلال الموسم الجديد لاستعادة مكانتها على الساحة الكروية.



وبخلاف بايرن ، الذي بلغ المربع الذهبي في دوري الأبطال ، ولايبزج الذي بلغ دور الثمانية في الدوري الأوروبي ، قدمت الأندية الألمانية مسيرة مخيبة للآمال في البطولتين القاريتين الموسم الماضي.