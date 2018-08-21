شهدت بعض محافظات الجمهورية، في أول أيام عيد الأضحى، مخالفات كثيرة لقرار منع الذبح خارج المجازر.

فقد قام عدد من الجزارين وأصحاب محلات جزارة الأضاحي والمواشي بمحافظة السويس،بذبح الأضاحي في الشوارع التي تحولت إلى برك من الدماء، وسط اصطفاف المواطنون لنحر أضاحيهم.

وكان اللواء أحمد حامد، محافظ السويس، قد أصدر قرارا بمنع الذبح خارج المجزر وكلف لجنة من الطب الوقائي والبيئة والمرافق للمرور على جميع الأحياء ورصد أية مخالفات ذبح خارج المجزر أو أية مخالفات بيئية أخرى تضر بالشكل الجمالي بالشوارع والميادين.

وفي الإسماعيلية، انتشر المواطنون عقب صلاة عيد الأضحى في الشوارع وأمام محال الجزارة لبدء ذبح الأضاحي.

وخالف المواطنون قرار حظر الذبح في الشوارع بالرغم من تخصيص نقاط ذبح مجانية بإشراف مديريات الطب البيطري والتموين والصحة، في جميع أحياء المدينة ومراكز المحافظة بجانب المجازر التابعة للمحافظة حفاظا على المظهر الحضاري وعدم تلوث البيئة؛ ما أعاق حركة السير ومرور السيارات في العديد من الشوارع وتحولت برك الدماء إلى أماكن للهو الأطفال، الذين لطخوا أيديهم بالدماء ووضعوها على الجدران في تحدي لقرار المحافظ بمنع الذبح خارج المجازر.

وتحولت شوارع مدن وقرى محافظة الغربية إلى برك كبيرة وعميقة من الدماء بسبب الذبح سواء بمحلات الجزارة أو أمام المنازل أو في الساحات العامة وامتلأت الشوارع عن آخرها بالمضحين والمشاهدين.

ولم تسجل محافظة الغربية محضر مخالفة واحد رغم كل تلك المخالفات واكتفى مسؤول الطب البيطري بالتأكيد على توفير كافة الإمكانات داخل المجازر ومراقبة اللحوم المذبوحة وتجريم الذبح خارج المجازر.