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تنقل «الشروق» بثا مباشرا عن فضائية «إكسترا نيوز» لصلاة عيد الأضحى المبارك، من مسجد محمد كريم برأس التين بالإسكندرية.