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بث مباشر.. صلاة عيد الأضحى من مسجد محمد كريم بالإسكندرية


نشر فى : الثلاثاء 21 أغسطس 2018 - 5:52 ص | آخر تحديث : الثلاثاء 21 أغسطس 2018 - 5:52 ص

تنقل «الشروق» بثا مباشرا عن فضائية «إكسترا نيوز» لصلاة عيد الأضحى المبارك، من مسجد محمد كريم برأس التين بالإسكندرية.


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