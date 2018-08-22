قال اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ قنا، إن غرفة العمليات المركزية مستمرة في التواصل مع غرف العمليات بالمراكز والقرى، للعمل على حل أي مشكلة قد تواجه المواطنين خلال احتفالاتهم بعيد الأضحى المبارك.

وأضاف محافظ قنا، في تصريح لبرنامج «الآن»، المذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز»، مساء الثلاثاء، أن الغرفة لم تتلق أي شكاوى غير اعتيادية حتى الآن، مضيفًا أن المحافظة تعمل على تطوير منظومة تلقي الشكاوى، وإمدادها بأحدث الوسائل التقنية والتكنولوجية سعيًا لتلبية احتياجات المواطنين بشكل أسرع.

وعن أحدث المشروعات التنموية بالمحافظة، قال إنه تم تطوير الكورنيش وتزويده بمقاعد مثبتة في الأرض على مستوى عال، إضافة إلى الكراسي البلاستيك، وإنشاء مرسى نهري ليقف عليها كل المراكب الشراعية، مؤكدًا: «المكان الآن أصبح أكثر أمانًا ونظامًا ويتيح للمواطن الاستمتاع بالكورنيش».