إعصار قوي يهدد جنوبي اليابان

اقترب الاعصار "سولك" من جزر اليابان الجنوبية اليوم الثلاثاء مع تحذير سلطات الطقس من انهيارات طينية وامطار غزيرة ورياح قوية.

ومن المتوقع أن يقترب الإعصار، التاسع عشر في الموسم، من جزيرة أمامي أوشيما والجزء الجنوبي من كيوشو مساء اليوم الثلاثاء، وفقا لوكالة الأرصاد الجوية.

وقالت الوكالة إن العاصفة قد تولد موجات يصل ارتفاعها إلى 11 مترا وتسبب امطارا غزيرة في المنطقة.

وأوضحت الوكالة انه من المتوقع هطول امطار يصل منسوبها إلى 400 ملليمتر في منطقة جزيرة امامي اوشيما وجنوبي كيوشو وما يصل الى 250 ملليمترا في جزيرة شيكوكو الجنوبية الغربية بحلول ظهر الاربعاء.

وأشارت الوكالة إن عين العاصفة عند ظهيرة اليوم الثلاثاء (0300 بتوقيت جرينتش) كانت على بعد 210 كيلومترات شرق جزيرة أمامي أوشيما، متجهة غربًا بسرعة 20 كيلومترًا في الساعة تصاحبها رياح تبلغ سرعتها162 كم في الساعة وعواصف سرعتها 216 كلم في ساعة.