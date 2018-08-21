تامر حسني يطمئن جمهوره على حالته الصحية

هنأ الفنان تامر حسني، جمهوره بمناسبة عيد الأضحى المبارك، موجها الشكر لكل من نقل له ردود فعل إيجابية بعد مشاهدة فيلم "البدلة" الذي ينافس في موسم الأضحى السينمائي.

وعبر حسابه بموقع "فيسبوك"، طمأن "تامر"، جمهوره على حالته الصحية، قائلا: "إن شاء الله هبقى كويس قريب، ورأيكم في البدلة هون عليا تعبي، والحمدلله على كل حال".

يُذكر أن تامر حسني تعرض لأزمة أثناء حفله الأخير بالساحل الشمالي، فقد على إثرها صوته؛ ما دفع أصدقائه ومُنتج فيلمه الجديد "البدلة" إلى اصطحابه إلى أحد مستشفيات الساحل لإجراء الفحوصات، وأبدى أطباء المستشفى في تقريرهم عن تعرض أحباله الصوتية لإجهاد شديد وأنه تحامل على نفسه لاستكمال الحفل.

وطلب الطاقم الطبي المُعالج لتامر حسني ضرورة الراحة التامة لمدة أسبوعين كاملين دون أن يتحدث إطلاقا طوال هذه الفترة؛ لمنع أي إجهاد قد يحدث له في الأحبال الصوتية.