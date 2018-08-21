طارق الشناوي: «تراب الماس» يضم عناصر فنية مبدعة ويراهن على السينما

علق الناقد الفني طارق الشناوي، على الأعمال السينمائية المعروضة في دور العرض خلال عيد الأضحى، قائلًا: «في 7 أفلام معروضة، وده عدد معقول وساعات كان بيبقى أكتر، وأنا شفت 4 أفلام منهم».



وأضاف «الشناوي»، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «مساء dmc»، المذاع عبر فضائية «dmc»، أمس الاثنين، أن فيلم «تراب الماس» يضم عناصر فنية مبدعة، ويراهن مباشرة على السينما، موضحًا أن قرار عرضه قبل العيد جاء في صالحه، لأنه سيؤدي إلى حالة من التماهي مع الجمهور.



واستطرد أن 50% من رواد السينما في العيد ليسوا جمهورًا دائمًا، وبالتالي لهم مذاق معين في اختياراتهم، متابعًا: «جمهور خاص وبيختار الفيلم الأكشن اللي فيه معارك وضرب، لكن مابيهموش السينما قوي».



وذكر أن مخرج الفيلم مروان حامد يعتمد في اختياراته الفنية على المراهنة على تساوي السينما مع الفن، مضيفًا أنه لديه وجهة نظر تجاه السينما، بالإضافة إلى التماهي مع الجمهور، والحرص على احترام المشاهد.



يذكر أن فيلم «تراب الماس» من بطولة كل من آسر ياسين، وعزت العلايلي، ومنة شلبي، وبيومي فؤاد، بالإضافة إلى ماجد الكدواني ومحمد ممدوح، ومن تأليف أحمد مراد، وإخراج مروان حامد.



