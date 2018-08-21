كارتيرون: حققنا المطلوب أمام وادي دجلة

قال الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن الفريق قدم مباراة قوية أمام وادي دجلة، واللاعبون قدموا المطلوب منهم، ونجحوا في تحقيق الهدف، وهو الفوز بالثلاث نقاط بعد إصرار كبير وروح عالية.

وأوضح أن الفريق تأثر بالإجهاد الشديد نتيجة العودة من تونس عقب مواجهة الترجي التونسي، وهو ما عمل الجهاز الفني على معالجته في الشوط الثاني، خاصة أن الفريق لاحت له أكثر من 4 فرص كانت كفيلة بتغيير نتيجة المباراة، لافتا إلى أن المنافسة في بطولة إفريقيا تؤثر على مستوى الفريق في الدوري.

وأشار كارتيرون إلى أن الجهاز الفني توقع أن تكون المباراة صعبة، خاصة بعد تعرض محمد الشناوي للإصابة وتحامله عل نفسه، فيما جاء جلوس عمرو السولية على مقاعد البدلاء؛ من أجل عدم المجازفة به، والحفاظ على حظوظ تواجده في المباريات المقبلة، خاصة لقاء كمبالا سيتي في دوري أبطال إفريقيا.

وأضاف أن الموسم الجاري شاق للغاية، وهو ما يفرض عملية تدوير اللاعبين، والتي تتم بشكل مدروس، وهو ما تمثل في منح راحة لسعد سمير من مباراة دجلة، فالجهاز الفني لا يرغب في خسارة جهود أحد العناصر المهمة في المباريات المقبلة، وهو ما يعني حصول كل اللاعبين على الفرصة في الوقت المناسب.

وعن مستوى ناصر ماهر أكد كارتيرون أن اللاعب بدأ ينسجم بشكل كبير، ومستواه في تحسن مستمر، فيما أشار إلى إن عدم تغيير الشناوي بعد الإصابة البسيطة التي تعرض لها كان للحفاظ على ورقة رابحة لتغيير شكل المباراة، وإن إصابة ميدو جابر لا تدعو للقلق وأنها عبارة عن شد عضلي نتيجة المشاركة في المباريات بعد فترة من الغياب عنها.

وأوضح أنه يعرف جيدًا قوة الدوري المصري وصعوبة المنافسة به، وأن الجهاز الفني يعمل على فرض إيقاع الفريق في مسابقة الدوري بعد نجاحه في هذه المهمة في بطولة إفريقيا، مع الأخذ في الاعتبار أن الموسم الجاري يعتبر أحد أهم وأصعب المواسم منذ سنوات طويلة، وأن الجهاز الفني قادر على النجاح في هذا التحدي.