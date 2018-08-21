تايوان تعلن قطع العلاقات الدبلوماسية مع السلفادور

قطعت تايوان العلاقات الدبلوماسية مع السلفادور وسط تكهنات بأن الدولة الواقعة في أمريكا اللاتينية على وشك إقامة علاقات رسمية مع الصين، وفقا لما ذكرته وزارة الخارجية التايوانية اليوم الثلاثاء.



وذكرت وكالة الأنباء المركزية الرسمية التايوانية أن الدولة المعزولة سياسيا أصبح لديها الآن 17 حليفا دبلوماسيا رسميا فقط.



وخلال العامين الماضيين، تسببت الصين في قطع العلاقات بين تايوان وأربعة من حلفائها هم جامبيا، وساو تومي وبرينسيبي، وبنما، وبوركينا فاسو.



وتايوان لديها حكومة خاصة بها منذ عام 1949، عندما فر القوميون الصينيون إلى هناك بعد أن خسروا حربًا أهلية أمام الشيوعيين في الصين، التي تعتبر تايوان جزءًا من أراضيها.