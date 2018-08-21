مروان يقدم تقريرا للحكومة عن أداء البعثات النوعية المنظمة للحج

-الرئيس التنفيذي لبعثة الحج : استخراج شهادات وفيات الحجاج فور عودة البعثة لمصر

-عبدالفتاح: تفويج 27 ألف من حجاج السياحة من مكة للمدينة بداية من السبت



تابعت غرفة العمليات التي شكلتها بعثة الحج الرسمية أحوال الحجاج المصريين عملية النفرة من عرفات إلي المزدلفة ثم انتقال الحجاج إلي مني بعد ان باتوا ليلة أمس الاول في المشعر الحرام بالمزدلفة.

واطمأن المستشار عمر مروان وزير الدولة لشئون مجلس النواب ورئيس بعثة الحج الرسمية علي نجاح عملية النفرة للحجاج المصريين وعدم وجود تأخيرات في انتقالهم من عرفات إلي المزدلفة لافتا إلى أن جميع حجاج مصر بخير، وطالب مروان رؤساء البعثات النوعية للحج المصري بالاستمرار في تقديم أفضل الخدمات للحجاج المصريين خلال فترة اقامتهم في مني والعمل علي تحقيق كافة متطلباتهم.

وقال مروان أنه سيتقدم بتقريره للحكومة عن أداء البعثات النوعية للحج بعد عودته من الأراضي المقدسة بعد انتهاء الحج ‘ لافتا إلي انه سيطالب بتطبيق مبدأ الثواب والعقاب وفقا للاداء خلال موسم الحج.

وأضاف في تصريحات صحفية أن موسم الحج حتي الآن لم يشهد أي مشكلات وأن جميع البعثات بذلت مجهودا كبيرا لإراحة الحجاج المصريين، مشيرا إلى أن الـ 3 بعثات النوعية المنظمة وهي وزارة الداخلية المنظمة لحج القرعة ووزارة السياحة المنظمة للحج السياحي ووزارة التضامن الاجتماعي المنظمة لحج الجمعيات الأهلية أظهرت تعاونا كبيرا فيما بينها لخدمة الحاج المصري حتي الان وتذليل كافة العقبات التي تواجهه.

وأشاد مروان بدور البعثة الطبية في تقديم المساعدات للحجاج المصريين سواء بمكة او المدينة او المشاعر المقدسة بمني وعرفات إضافة إلى بعثة الأوقاف، منوها إ إلي ان الجميع تنافس في تقديم أفضل الخدمات لاقامة الحجاج بمخيمات مني وعرفات.

ومن جهته قال اللواء عمرو لطفي الرئيس التنفيذي لبعثة الحج الرسمية ورئيس بعثة حج القرعة أنه يتم إخطار السلطات السعودية بحالات الوفاة الخاصة بالحجاج المصريين وذلك لاستخراج إخطار وفاة لهم بالسعودية وبموجبها ستصدر شهادة وفاة للحاج بمصر، موضحا أنه حال وفاة أحد الحجاج المصريين فيتم إخبار ذويه أن كانوا موجودون معه أو الاتصال بأقاربه داخل مصر لأخذ رأيهم في مسألة دفنه سواء داخل السعودية أو إعادة جثمانه لمصر ليدفن بجانب أسرته، مشيرا إلي أن جميع حالات الوفاة للحجاج المصريين كانت طبيعية نتيجة هبوط بالدورة الدموية عدا حالة واحدة توفت أثر حادث مروري.

وأضاف أنه بمجرد صدور شهادة الوفاة للحاج تستطيع أسرته البدء في إجراءات صرف تأمين الوفاة المؤمن به على الحجاج المصريين والذي يبلغ 70 ألف جنيها.

ومن جهتها انهت بعثة الحج السياحي استعدادها لانتقال نحو 27 ألف حاج من حجاج السياحة من مكة للمدينة المنورة بعد انتهاء مناسك الحج بداية من يوم السبت المقبل، وقال صبحى عبدالفتاح رئيس بعثة الحج السياحي بالمدينة المنورة أن عمليات التصعيد ستتم علي عدة أيام، منوها إلي ان إقصي مسافة لسكن جميع حجاج السياحة عن مسجد رسول الله هي 300 متر، موضحا ان لجان وزارة السياحة بالمدينة وعددها لجنتين ستتواجد بالمدينة بعد غدا الجمعة لمتابعة عملية تسكين الحجاج بالفنادق وحل أية أزمة تواجههم قبل عودتهم لمصر.

فيما تبدأ شركة مصر للطيران يوم الأحد المقبل جسرها الجوي لعودة حجاج بيت الله الحرام من الاراضي السعودية إلي أرض الوطن بعد أداء مناسك الحج.