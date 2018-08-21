نجم ريال مدريد السابق يحلل لقاء الأهلي ودجلة على قناة بيراميدز

كشف الحساب الرسمي لقناة نادي بيراميدز عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، عن مفاجأة جديدة في طاقم تحليل مباراة الأهلي ووادي دجلة مساء اليوم ضمن الأسبوع الثالث من الدوري الممتاز، بتواجد النجم الإنجليزي السابق مايكل أوين مهاجم ليفربول وريال مدريد ومانشستر يونايتد السابق.

وأعلن الحساب الرسمي للقناة أن أوين سيحلل المباراة من لندن، على أن يتواجد الثلاثي رضا عبد العال وسيد معوض وإبراهيم سعيد في الاستوديو التحليلي للقاء من القاهرة، للمباراة التي ستنطلق في تمام الثامنة مساء اليوم الثلاثاء على ملعب السلام.

يذكر أن قناة بيراميدز فاجأت الجميع هذا الموسم باستضافة نجوم عالمية كبرى، لتحليل مباريات الدوري المصري مثل روبرتو كارلوس جون تيري ورونالدينيو.