3 نقاط مضيئة في ريال مدريد تطمئن جماهيره بعد البداية المخيبة

بعد موسم ثالث استثنائي لريال مدريد ونجومه ومدربه السابق الفرنسي زين الدين زيدان بالفوز بلقب دوري أبطال أوروبا لثلاثة مواسم متتالية، لم يكن أحد يتوقع أنها نهاية لحقبة ذهبية للفريق الملكي، حين قرر زيدان الرحيل عن الفريق وتبعه النجم الأول للفريق البرتغالي كريستيانو رونالدو صوب يوفنتوس الإيطالي.

ليحدث في الفريق هزة كبيرة لم يعهدها منذ عودة الرئيس فلورنتينو بيريز لرئاسة النادي بولايته الثانية عام 2009، ليأتي بجوليان لوبيتيجي مدرب إسبانيا السابق مدربًا للفريق خلفًا لزيدان ولا يضم نجمًا كبيرًا كما عاهده مشجعو الميرينجي بديلا لرونالدو، ليصطدم عشاق الفريق ببداية سيئة في كأس السوبر الأوروبي أمام الجار اللدود أتلتيكو والخسارة بأربعة أهداف مقابل هدفين، قبل أن يفوز بهدفين أمام خيتافي في أولى جولات الليجا.

ولكن منذ خسارة السوبر الأوروبي لا صوت يعلو في النادي الملكي سوى صوت الهزيمة والموسم السيء المقبل عليه في جرس إنذار شديد اللهجة لإدارة الفريق، لكي تتحرك وتضم نجمًا بالميركاتو يعوض رونالدو ويقوم بتهدئة الوضع قليلاً ويدعم صفوف الفريق لكي يكون قادرا على مجابهة غريمه برشلونة الذي قام بتدعيمات قوية خلال الميركاتو الصيفي.

ولكن ومع الاتفاق على صعوبة وضع الملكي مقارنة بالمواسم السابقة وأنه مقدم على موسم ربما يكون عاصفًا، الإ أن بعض الإيجابيات والنقط المضيئة التي ظهرت بالفريق ربما تنبأ بخلاف ذلك نستعرضها لكم في الآتي:

1- مرونة تكتيكية ولعب هجومي أكثر

وضح من خلال المباراتين اعتماد لوبيتيجي على أكثر من تكتيك لعب، حيث بدأ لقاء السوبر الأوروبي بطريقة 4-3-3 وتحولت إلى 4-4-2 "دايموند" وتارة إلى 4-1-4-1 ونجح الريال حتى الدقيقة 70 في تقديم مستوى جيد إلا حد كبير مع شكل واضح للفريق تكتيكيًا في الملعب، كما وضحت نواياه الهجومية في عدم الاعتماد على ارتكاز يميل للدفاع أكثر مثل كاسيميرو عندما أخرجه وأشرك داني سيبايوس بالشوط الثاني لزيادة الفاعلية الهجومية في وسط الملعب، وباعتماده على لاعبين يميلون للمهارة أكثر في الثلث الهجومي للفريق وفلسفته الهجومية التي تشبه هوية ريال مدريد، وظهر أكثر في مباراة خيتافي الافتتاحية بالليجا، تعد أبرز النقاط المضيئة بالفريق مع اكتمال قوته البدنية والفنية.

2- لعب جماعي ودور أكبر للنجوم الشابة تعويضا لرونالدو

لجأ لوبيتيجي لأسلوبين لتعويض غياب رونالدو في الشق الهجومي، حيث وضح أسلوب الجماعية أكثر على لاعبي الفريق وأسلوبه، على الاعتماد على النجم الاوحد كما كان مع رونالدو، وأيضًا إبراز دور النجوم الشابة مثل ماركو أسينسيو وداني سبايوس وفينيسيوس جونيور الوافد الجديد في تعوض هذا المركز وأيضًا إعطاء إيسكو مساحة أكبر للمشاركة على عكس المواسم الماضية، وهو أمر مهم لمستقبل الفريق القريب والبعيد وقليل التكلفة المالية.

3- شكل دفاعي منظم أفضل

على الرغم من حالة عدم التركيز التي عانى منها ثنائي القلب الدفاعي فاران وراموس أمام هجوم أتلتيكو بالمباراة ودييجو كوستا، وتحملهم مع بعض هفوات مارسيلو في استقبال الريال أهدافًا وخسارة المباراة، إلا أن بعض الأمور الدفاعية وضحت بشكل أفضل عن المواسم الماضية بدفاع الريال الذي ظهر هشًا بالموسم الماضي كثيرًا خاصة في بدايته، لاسيما في مباراة خيتافي ظهر أفضل كثيرًا، فانطلاق الظهيرين للهجوم وعودتهم للدفاع بدا أفضل، بالإضافة لتحركات كاسيميرو كليبرو أمام قلبي الدفاع مع عودة للجناحين الهجومين للدفاع في حالة الهجوم المضاد، وهي أمور فنية تطمئن جماهير اللوس بلانكوس بعد فترة شك عقب البداية المخيبة للموسم.