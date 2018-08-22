الاتحاد الألماني ورابطة الدوري تدعمان لوف بعد الخروج من المونديال

حصل يواخيم لوف المدير الفني للمنتخب الألماني وأوليفر بييرهوف مدير المنتخب على دعم الاتحاد الألماني ورابطة الدوري، رغم خروج المنتخب الألماني مبكرا من نهائيات كأس العالم 2018 بروسيا.

وقال رينهارد راوبول رئيس الرابطة اليوم الثلاثاء :"عبرنا عن ثقتنا في يواخيم لوف وأوليفر بييرهوف".

والتقى راوبول برفقة رينهارد جريندل رئيس الاتحاد الألماني، مع لوف وبييرهوف في فرانكفورت لمدة ثلاث ساعات.

وتواجد قادة خمس فرق مشاركة في البوندسليجا في الاجتماع لتقييم حالة كرة القدم الألمانية على المستوى العالمي في أعقاب خروج المنتخب الألماني من دور المجموعات بكأس العالم.

وقال جريندل :"الاتحاد الألماني ورابطة الدوري كانا مرتبطين. كان هذه أقوى علاقة حظينا بها في الماضي القريب. لم نكن مقربين إلى هذه الدرجة".

ومن المقرر أن يعقد اجتماع أخر يوم الجمعة المقبل، حيث يعرض لوف، الذي يمتد تعاقده مع المنتخب الألماني حتى 2022، على قادة الاتحاد خططه المستقبلية للمنتخب الألماني.

في 29 أغسطس، من المقرر أن يقول لوف، خلال مؤتمر صحفي، كيف سيجعل المنتخب الألماني ناجحا مرة أخرى على أرضية الملعب.

في هذا الحدث، ينوي أن يعلن عن قائمة المنتخب التي ستخوض أول مباراة بعد كأس العالم في سبتمبر، عندما يواجهون المنتخب الفرنسي في بطولة دوري أمم أوروبا، ثم يواجهون منتخب بيرو في مباراة ودية.