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الممثلة الإيطالية آسيا أرجنتو تنفي تقريرا بشأن اعتدائها جنسيا على «مراهق»

روما - د ب أ
نشر فى : الثلاثاء 21 أغسطس 2018 - 9:00 م | آخر تحديث : الثلاثاء 21 أغسطس 2018 - 9:00 م

نفت الممثلة والمخرجة الإيطالية، آسيا أرجنتو، وهي إحدى الأصوات الرائدة في حركة «مي تو»، اليوم الثلاثاء، تقريرًا صحفيًا قال إنها دفعت أموالاً لتسوية اتهامات بالإساءة الجنسية موجهة ضدها.

ووفقًا لصحيفة نيويورك تايمز، وافقت «أرجنتو» على دفع مبلغ 380 ألف دولار إلى الممثل جيمي بينيت، بعد أن اتهمها بالاعتداء عليه عام 2013 في إحدى غرف فندق في كاليفورنيا، عندما كان عمره 17 عامًا وكانت تبلغ من العمر 37 عامًا.

وقالت «أرجنتو»، 42 عامًا، في بيان "أنفي بشدة وأعارض محتويات مقال نيويورك تايمز في 20 أغسطس 2018."

وأضافت: "لقد تأثرت وصدمت بشدة عندما قرأت أخبارًا كاذبة تمامًا. لم يكن لي أبدا أي علاقة جنسية مع بينيت" ، ومع ذلك اعترفت بأنها دفعت المبلغ لبينيت.

وأوضحت الممثلة الإيطالية إن الممثل الشاب "طلب مني الحصول على المال"، وأنها قررت مع شريك حياتها الطاهي الأمريكي الشهير الراحل أنطوني بوردين "التعامل بتعاطف مع طلبه الحصول على المساعدة".


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