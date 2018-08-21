موظفو شرق ألمانيا يعملون فترات أطول وبرواتب أقل من نظرائهم في غرب البلاد

كشفت بيانات رسمية في ألمانيا أن الموظفين في شرقي البلاد لا زالوا يعملون فترات أطول وبرواتب أقل مقارنة بنظرائهم في غرب البلاد.

وبحسب بيانات مكاتب الإحصاء على المستوى الاتحادي والولايات، والتي قامت الكتلة البرلمانية لحزب "اليسار" بتقييمها، بلغ متوسط عدد ساعات العمل للموظف في غرب ألمانيا العام الماضي 1279 ساعة عمل، مقابل 1346 ساعة للموظف في الولايات الشرقية؛ أي بزيادة قدرها 67 ساعة عمل.

وإذا تم حساب العاصمة برلين على غرب ألمانيا، فستبلغ الزيادة في شرق ألمانيا 75 ساعة عمل.

وفي الوقت نفسه، بلغ متوسط الأجر الإجمالي للموظف في غرب ألمانيا 35084 يورو العام الماضي، بزيادة قدرها نحو 5 آلاف يورو مقارنة بالموظف في الولايات الشرقية، الذي يصل متوسط دخله السنوي 30172 ألف يورو.

وحلت ولاية تورينجن في المرتبة الأولى في قائمة الولايات صاحبة أعلى متوسط ساعات عمل للموظفين العام الماضي، بمتوسط 1371 ساعة عمل للموظف، بينما سجلت ولاية راينلاند-بفالتس أدنى عدد ساعات، بمتوسط بلغ 1255 ساعة للموظف.

وبالنسبة للأجور والرواتب، حلت ولاية هامبورج في المرتبة الأولى بمتوسط أجر سنوي يبلغ 40771 يورو للموظف، بينما حلت في المرتبة الأخيرة ولاية ميكلنبورج-فوربومرن بمتوسط دخل 27520 يورو للموظف.

وقالت خبيرة الشؤون الاجتماعية في حزب "اليسار"، زابينه تسيمرمان، في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ): "الحكومة الألمانية متقبلة على ما يبدو لوضع شرق ألمانيا الخاص في سوق العمل. هذا غير مقبول"، مطالبة بتعزيز الحد الأدنى للأجور المتدني على نحو واضح في شرق البلاد.