ضبط تشكيل عصابي تخصص في تزوير شهادات الميلاد بالبحيرة

تمكن قطاع الأحوال المدنية، برئاسة اللواء طارق الأعصر، من ضبط تشكيل عصابي تخصص في تزوير ومساعدة أهلية بعض الشباب في الحصول على شهادات ميلاد مزورة مثبت بها تاريخ ميلاد أصغر من سنهم الحقيقي.



أكدت معلومات وتحريات إدارة البحث الجنائي بقطاع الأحوال المدينة قيام كل من «شاكر. إ. م»، 42 عاما، حاصل على دبلوم، و«أمير. أ. ع»، 35 عاما، حاصل على دبلوم، و«دسوقي. أ. ع»، 60 عاما، أمين سجل مدني مركز حوش عيسى بالبحيرة سابقًا، و«عيد. أ. أ»، 45 عاما، جميعهم مقيمين بدائرة مركز شرطة حوش عيسى، بتكوين تشكيلًا عصابيًا تخصص في تزوير ومساعدة أهلية بعض الشباب في الحصول على شهادات ميلاد مزورة مثبت بها تاريخ ميلاد أصغر من سنهم الحقيقى بقصد إلحاقهم للعب بنوادي كرة القدم للناشئين تحت سن العشرين نظير تحصلهم على مبالغ مالية، وقيام الثالث بالاشتراك في التزوير مع باقي المتهمين إبان عمله أمين لسجل مدني حوش عيسى قبل إحالته للمعاش.



وبتقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن البحيرة، تم استهداف المتهمين المذكورين وتم ضبط الأول والثاني والثالث وبحوزتهم (4 نماذج ساقط قيد ميلاد بمرافقاتهم بأسماء مختلفة – 2 وثيقة زواج – 2 شهادة ميلاد مميكنة – مبلغ 3500 جنيه)، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم خمسة وقائع من بينهم واقعة تزوير لطالب (تم ضبطه) واعترف بتزوير القيد بمساعدة المتهمين للالتحاق بأحد النوادي بالغربية مقابل مبلغ مالي ألف جنيه.



تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الواقعة وتكثف الأجهزة الأمنية جهودها لضبط المتهم الهارب.