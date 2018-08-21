اشتباكات في العاصمة الأفغانية بعد هجوم صاروخي على الحي الدبلوماسي

صرح مسؤولون أفغان بأن وحدات خاصة من الشرطة الأفغانية تخوض معارك مع مسلحين تحصنوا في مبنى في كابول بعدما قاموا بإطلاق ما لا يقل عن عشرة صواريخ باتجاه الحي الدبلوماسي بالعاصمة اليوم الثلاثاء.

وقال حشمت ستاناكزاي المتحدث باسم شرطة كابول إن ما بين أربعة إلى ستة مهاجمين يتحصنون في المبنى الموجود بشرق المدينة وأن قوات الأمن تستعد لتطهير المبنى.

وأعلنت وزارة الصحة العامة الأفغانية أن شخصين على الأقل أصيبا من جراء الهجوم.

وكان الهجوم الصاروخي وقع خلال إلقاء الرئيس أشرف غني كلمة بمناسبة عيد الأضحى.

وقال نصرت رحيمي، المتحدث باسم وزارة الداخلية، إن قوات الأمن تمكنت من تدمير منصة إطلاق الصواريخ، وتعمل حاليا على ملاحقة المتورطين.

ولم تعلن بعد أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم.

وكان غني أعلن أمس الأول الأحد في خطاب متلفز وقفا مشروطا لإطلاق النار يمتد لثلاثة أشهر، رغم الهجمات الكبرى التي شنتها الحركة مؤخرا. ولم ترد الحركة بعد على العرض.

وأطلقت حركة طالبان أمس سراح ما لا يقل عن 40 أسيرا بينهم جنود من الجيش والشرطة والاستخبارات الأفغانية بعدما كانوا استسلموا لدى سقوط منطقة بإقليم فارياب شمالي البلاد في قبضة طالبان أمس الأول الأحد.