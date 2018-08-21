قال الدكتور وائل فتحي، نائب مدير عام منطقة آثار الأهرام، إن مشروع التطوير الذي يتم في منطقة آثار الهرم، بدأ في 2009، وتوقف في أعقاب ثورة 25 يناير لعدم كفاية التمويل، ثم أعيد إحيائه في «2015-2016».

وأضاف نائب مدير آثار الأهرام، في تصريح لبرنامج «الآن»، المذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز»، مساء الثلاثاء، أن وزارة الآثار حريصة على إنهاء تطوير منطقة الهرم في أقرب وقت، واصفًا المشروع بأنه سينقل المنطقة نقله حضارية.

وذكر أنه تم الانتهاء من 95% من أعمال التطوير، ولا يتبقى سوى 5% تقتصر على التشطيبات النهائية ووضع اللمسات الأخيرة للمنطقة، متابعًا: «نأمل الانتهاء من الـ5% خلال الـ3 شهور المقبلة، وافتتاح المنطقة نهاية العام الجاري».