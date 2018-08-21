«تموين سوهاج»: تخصيص أكثر من 50 منفذا لبيع اللحوم

قال أحمد السيد، وكيل وزارة التموين بمحافظة سوهاج، إن المديرية شنت حملات تفتيشية بالتعاون مع وزارة الصحة والطب البيطري ومباحث التموين والجهات المعنية الأخرى، للمرور على الأسواق ومنافذ بيع اللحوم في جميع أنحاء المحافظة.



وأضاف وكيل «تموين سوهاج»، في تصريح لفضائية «إكسترا نيوز»، مساء الاثنين، أنه بالتعاون مع رؤساء مجالس المدن، تم تخصيص 53 منفذًا لبيع اللحوم موزعة في مختلف أرجاء المحافظة.



وواصل: «المديرية قامت بتمشيط الجزارين الراغبين في المساهمة في تخفيض العبء عن المواطنين، عن طريق بيع اللحوم البلدية الطازجة بسعر 95 جنيهًا للكيلو».



