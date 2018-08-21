لاعب ليفركوزن يتوقع تواجده ضمن صفوف ألمانيا في يورو 2020

قال كاي هافيرتز اللاعب الشاب بصفوف فريق باير ليفركوزن الألماني لكرة القدم إنه يتوقع تواجده ضمن صفوف المنتخب الألماني في كأس الأمم الأوروبية المقبلة (يورو 2020) ، وذلك في ظل عملية إعادة التشكيل المتوقعة للمنتخب بعد صدمة الخروج من دور المجموعات ببطولة كأس العالم 2018 بروسيا.



وقال هافيرتز ذو الـ 19 عاما في مقابلة مع موقع بوابة "سبوكس" على الإنترنت ، نشرت اليوم الثلاثاء ، إنه يحاول منذ عامين تقديم العروض التي يمكن أن ينال بها إعجاب يواخيم لوف المدير الفني للمنتخب الألماني.



وسجل هافيرتز ظهوره الأول في الدوري الألماني (بوندسليجا) وهو في السابعة عشر من عمره ، في عام 2016 ، وبات أصغر لاعب في التاريخ يشارك في 50 مباراة بالبوندسليجا ، وينتظر أن يتسلم في سبتمبر المقبل ميدالية أفضل لاعب شاب ألماني.



وعن كأس الأمم الأوروبية المقبلة (يورو 2020) ، قال هافيرتز "سيكون عمري حينذاك 21 عاما، وفي هذا العمر يفترض أن يكون لديك الطموح للمشاركة في بطولة أوروبية."



ولكن هافيرتز اعترف أيضا بأنه بحاجة إلى التطور ، خاصة أمام المرمى ، ويحتاج أيضا إلى أن يستدعيه لوف إلى المنتخب ، وذلك في ظل توقعات أن لوف سيضم مواهب شابة لتجديد دماء المنتخب بعد خروج ألمانيا من الدور الأول بالمونديال للمرة الأول خلال 80 عاما.



وقال هافيرتز "بعد فترة ممتازة استمرت لموسم ونصف الموسم في البوندسليجا، من الطبيعي أن أطمح في المشاركة الدولية في المستقبل غير البعيد. لا أعاني من ضغوط ، ولكنني أفكر بالأمر."