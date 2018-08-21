«واشنطن» تحدد موعد طرح «صفقة القرن»

كشفت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية، مساء أمس الاثنين، عن موعد طرح الإدارة الأمريكية خطتها للسلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين المعروفة إعلاميا بـ"صفقة القرن".

ووفقا للصحيفة فإن فريق "ترامب" يطمح لتقديم"صفقة القرن" بشكل موازي لخطاب الرئيس الأمريكي في الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك في سبتمبر المقبل، بحسب ما نقلته وكالة "سما" الإخبارية الفلسطينية.

ووفقا للمصدر الذي نقلت عنه الصحيفة لم يحدد ما إذا كان سيتم الإعلان عنه في مؤتمر صحفي، لكنها أضافت أن الرئيس الأمريكي قد يعرض بنفسه بنود الصفقة خلال خطابه أمام الجمعية العامة.

وأشارت القناة العاشرة الإسرائيلية، إلى أن الرئيس الأمريكي والرئيس الفلسطيني محمود عباس قد يجتمعان خلال مشاركتهما في المؤتمر السنوي للجمعية العامة للأمم المتحدة الشهر المقبل في نيويورك.