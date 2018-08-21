المدن الجامعية بعين شمس تكثف استعداداتها لاستقبال الطلاب الجدد

• نظمى: أعمال الصيانة تجرى على قدم وساق.. وإعلان مواعيد التقديم خلال أيام



تستعد جامعة عين شمس، لاستقبال الطلاب القدامى والجدد الراغبين فى الإقامة بالمدينة الجامعية الخاصة لها، فى العام الدراسى المقبل، من خلال تجديد وصيانة المنشآت، والتأكد من عمل المطابخ الرئيسية بالمدينة بعد تجديدها، فضلا عن آلية إعداد الوجبات التى تقدم للطلاب، ومستوى جودتها ومطابقتها للمعايير والمواصفات.

وقال نائب رئيس جامعة عين شمس، الدكتور نظمى عبدالحميد، إن الجامعة تستعد لاستقبال نحو 6 آلاف طالب وطالبة بالمدينة الجامعية، مشيرا إلى أن أعمال الصيانة لاتزال قيد التنفيذ والتى سيتم الانتهاء منها خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

وأضاف عبدالحميد، لـ«الشروق»، أن جميع الاستعدادات التى تقوم بها الجامعة بالمدينة الجامعية، لا تختلف عن الأعوام الماضية، مؤكدا أنه مع انتهاء فترة الصيانة وتجديد المنشآت سيتم اختيار الطلاب بمواعيد التقديم والأوراق المطلوبة، موضحا أنه سيتم الإعلان عن ذلك خلال الأيام القليلة المقبلة.

وكشفت الجامعة عن تجديد بعض المنشآت بالمدينة ومنها مبنى «ح»، فضلا عن المقر الجديد للإدارة العامة للتموين الطبى والصيدليات، كما شددت الجامعة على ضرورة تسلم الوجبات الغذائية من الموردين عن طريق اللجان المختصة بالمدينة وأطباء بيطريين حرصا على سلامة مصلحة الطلاب، وتوفير المواصفات البيئية السليمة فى المدن الجامعية.

وأعلنت الجامعة عن رفع رسوم السكن بالمدن الجامعية لتكون 250 جنيها بدلا عن 165 جنيها بزيادة 85 جنيها عن العام الماضى، فضلا عن تحديد وضع شروط لقبول الطلاب للسكن بالمدن الجامعية، وتتضمن خلو الطلاب من الأمراض المعدية والنفسية بناء على تقرير صادر بعد الكشف الطبى للطلاب المرشحين للالتحاق بها، وإجراء التحاليل الطبية اللازمة الخاصة بالكشف عن تعاطى المخدرات والممنوعات التى يعاقب عليها القانون وتحويل النتائج إلى معمل السموم التابع للجامعة.

وكان رئيس الجامعة الدكتور عبدالوهاب عزت، أكد خلال جولة تفقدية له للمدينة الجامعية، على ضرورة تحسين البنية الأساسية ووسائل الإقامة والإعاشة للطلاب المغتربين فى المدن الجامعية، مضيفا أن هناك توجيهات دائمة بتوفير الخدمات والأنشطة التى تجعل من المدن الجامعية أماكن معيشية فاعلة للطلاب، إلى جانب توجيه عناية خاصة بالحضانة الملحقة بالمدينة، والتى تخدم ابناء العاملين بالجامعة.

وأشار عزت، إلى أن المدن الجامعية بـ«عين شمس، ستكون مستعدة بكامل طاقتها لاستقبال الطلاب القدامى والجدد المقبولين بها فى العام الجامعى الجديد.