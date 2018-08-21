الزمالك يستعد مبكرًا لمواجهة النجوم

يستأنف الزمالك، تدريباته الجماعية غداً الأربعاء على ملعب «حلمي زامورا»، استعداداً لمواجهة النجوم، المقرر لها 27 أغسطس الجاري، ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري الممتاز.

وكان السويسري كريستيان جروس المدير الفني للفريق، قد منح جميع اللاعبين راحة سلبية من المران أول أيام عيد الأضحى المبارك، لقضاء الإجازة مع أسرهم.

يذكر أن الزمالك قد فاز على مصر المقاصة بالجولة الثالثة من الدوري العام بهدف نظيف، أحرزه الكونغولي كاسونجو كابونجو.

ويتصدر الزمالك قمة جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 7 نقاط من تعادل وفوزين.