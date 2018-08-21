المنتخب يقدم موعد معسكر مباراة النيجر

قرر الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة المكسيكي خافيير أجيري، تقديم معسكر الفراعنة المقرر إقامته 3 سبتمبر المقبلة لمدة 24 ساعة، استعدادًا لمواجهة النيجر في الجولة الثانية للتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2019 بالكاميرون.

واستقر أجيري على إقامة معسكر المنتخب يوم 2 سبتمبر القادم، لمنح فرصة كبيرة لجميع اللاعبين المحليين، للاستقرار على القائمة التي سيخوض بها الفراعنة مباراة النيجر.

ويذكر أن المكسيكي خافيير أجيري تولى مهمة تدريب المنتخب الوطني خلفًا للأرجنتيني هيكتور كوبر الذي رحل بنهاية عقده عقب انتهاء مشاركة المنتخب بكأس العالم بروسيا، وتعد مواجهة النيجر هي الأولى له مع الفراعنة.