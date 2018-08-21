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بالصور.. محافظ السويس وقائد الجيش الثالث يهنئون مرضى الغسيل الكلوي بالعيد

السويس- محمود محمد هاشم
نشر فى : الثلاثاء 21 أغسطس 2018 - 2:59 م | آخر تحديث : الثلاثاء 21 أغسطس 2018 - 2:59 م

زار اللواء أحمد محمد حامد محافظ السويس، واللواء رفيق رأفت عرفات قائد الجيش الثالث، وعدد من القيادات، قسم الغسيل الكُلوي وقسم العناية المركزة بمستشفى السويس العام؛ للاطمئنان وزيارة المرضى وتقديم التهاني لهم وتوزيع العيدية والهدايا على المرضى بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

رافق المحافظ في الجولة لتقديم التهاني كلا من محمود فوزي رئيس حي السويس، ودكتور لبيب كمال وكيل وزارة الصحة، ودكتور رضا زغلول مديرعام الطوارئ بمديرية الصحة، والدكتور عبد المنعم سالم مدير مستشفى السويس العام، وعدد من القيادات العسكرية والتنفيذية واتحاد الجمعيات الأهلية.


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