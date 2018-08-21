«الصحة»: ارتفاع حالات الوفاة بين الحجاج المصريين إلى 30 حالة

أعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء اليوم الثلاثاء، وفاة 11 حالة بين الحجاج المصريين بالأراضي السعودية خلال يومي "عرفات وأول أيام العيد"، ليصبح إجمالي حالات الوفاة 30 حالة.

وأشار الدكتور خالد مجاهد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان إلى أن المتوفين هم الحاج محمد عبد الرحمن المرسي الجمل، 59 عاما، من محافظة القاهرة، ويتبع حج قرعة الداخلية، والحاج محمد رضا الشربيني الأسمر، 60 عاما، من محافظة دمياط، ويتبع حج قرعة الداخلية.

وأضاف "مجاهد" أنه من بين المتوفين الحاجة ملكة عبد الله أحمد علي، تتبع حج السياحة، والحاج نجاح محمد عبد العال بكر، 55 عاما، والحاج أحمد فؤاد محمد عبد الحكيم عجوة، حج فرادي، والحاج إبراهيم أحمد إبراهيم المليجي، 74 عاما، والحاج محمد السيد عبد الوهاب، 65 عاما، يتبع حج السياحة.

كما أنه من بين المتوفين الحاج محمد إبراهيم محمد الدسوقي، 73 عاما، من محافظة الشرقية، والحاجة عطيات بدير يوسف شلبي، 60 عاما، حج فرادي، والحاجة فاطمة عبد الحميد عبيد الرجال، 66 عاما، من محافظة الإسكندرية، وتتبع حج التضامن، والحاجة سميرة محمد إبراهيم سلامة، 70 عاما، من محافظة البحيرة، وتتبع حج التضامن.

وأكد "مجاهد" أن المتوفين توفوا إثر هبوط حاد في الدورة الدموية والتنفسية داخل مشعر عرفات ومنى، وتم نقلهم إلى المستشفيات، مشيرا إلى تلقى غرفة الطوارئ بالبعثة الطبية في مكة بلاغاً بالوفاة، لافتاً الى انه يتم التنسيق مع السلطات المختصة لاستخراج شهادات الوفاة.