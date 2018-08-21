ميلانيا ترامب تزور أفريقيا في أول زيارة لها كسيدة أولى

أعلن البيت الأبيض، اليوم الثلاثاء، أن سيدة أمريكا الأولى ميلانيا ترامب ستزور إفريقيا في أكتوبر المقبل في أول زيارة خارجية كبرى لها بدون الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

ولم يتم تحديد التواريخ أو الدول التي ستزورها ميلانيا في أفريقيا خلال رحلتها، التي ستركز على الأطفال في المنطقة.

وكانت ميلانيا ترامب، التي أطلقت مبادرة"بي بست" أو (كن الأفضل) في مايو للترويج لرفاهية الأطفال الأمريكيين، قد قضت يومًا في سبتمبر عام 2017 في كندا في حضور دورة ألعاب "انفكتوس جيمز" لقدامي لمحاربين المصابين وذلك في زيارتها الوحيدة خارج الولايات المتحدة بمفردها منذ تولي الرئيس منصبه.