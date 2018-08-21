ثلاث مسابقات للغناء والعزف على الكمان بمهرجان الموسيقى العربية

أعلن الدكتور مجدى صابر رئيس دار الأوبرا ومهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية عن تنظيم ثلاث مسابقات فى مجال الغناء العربى والعزف على الكمان للشباب والأطفال ضمن فعاليات المهرجان فى دورته السابعة والعشرين التى تقام فى الفترة من ١ إلى ١٥ نوفمبر القادم وذلك بعد ان قامت اللجنة التحضيرية للمهرجان والتى تضم نخبه من الرموز الموسيقية البارزة باختيارها ووضع شروطها.

وصرح صابر بأنه تخليدا لذكرى الدكتوره رتيبة الحفنى مؤسس المهرجان يقام للعام الثالث على التوالى مسابقة للغناء العربى باسمها للشباب الذين يتراوح أعمارهم ما بين ١٧ و ٣٥ عاما يؤدى فيها المتسابق أغنيتين الأولى من التراث العربى والثانية من اختياره. وأضافت الفنانة جيهان مرسى مدير المهرجان أن المسابقة الثانية لنفس الفئة العمرية من الشباب وتدور حول العزف على الكمان حيث يعزف المتسابق عملا من اختياره وعملا آخر من اختيار اللجنة مع قراءة النوتة الموسيقية.

وقد رصدت دار الأوبرا جوائز مالية للفائزين الثلاث الأوائل وتبلغ الجائزة الأولى ١٥٠٠٠جنيه والثانية ١٢٠٠٠ أما الثالثة فقيمتها ١٠٠٠٠ جنيه.

كما تنظم دار الأوبرا مسابقة للغناء العربى للأطفال من عمر ٦ إلى ١٤ عاما يغنى فيها المتسابق أغنية تراثية وأغنية أخرى ويتم اختيار ثلاثة فائزين يحصل الأول على جائزة مقدارها ٧٠٠٠ جنيه والثانى ٥٠٠٠ جنيه والثالث ٣٠٠٠ جنيه.

وفى الحفل الختامى بالمسرح الكبير لمهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية السابع والعشرين تخصص دار الاوبرا فقرة فنية يشارك فيها الفائز الأول من الشباب والأطفال باداء أغنية ضمن فقرات الحفل.