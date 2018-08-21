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أوين: أتمنى رؤية الشناوي في الدوري الإنجليزي

الشروق
نشر فى : الثلاثاء 21 أغسطس 2018 - 10:49 م | آخر تحديث : الثلاثاء 21 أغسطس 2018 - 10:50 م

أبدى مايكل أوين نجم المنتخب الإنجليزي ومانشستر يونايتد وليفربول السابق، اعجابه بأداء محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي الذي قدمه أمام وادي دجلة ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري الممتاز.

وقال أوين أثناء تحليله لمباراة الفريقين على قناة " بيراميدز" أن الشناوي حارس رائع ولديه بنيان قوى بالإضافة إلى كونه حارس دولي".

وعن سؤاله من اللاعب الذي يستحق اللعب في الدوري الإنجليزي، رد نجم ليفربول السابق أنه يتمنى رؤية الشناوي في  الدوري الإنجليزي في الفترة المقبلة.

وأضاف :" وليد أزارو كنت متوقع تسجيله لأكثر من هدف، فهو يلعب بقوة وحماس ولكن لم يكن في يومه".

وأختتم أوين تصريحاته قائلا:" حراس المرمى لعبوا مباراة رائعة للغاية و أحببت طريقة بناء الكرة من الخلف من قبل وادي دجلة".

وحقق الأهلي الفوز على وادي دجلة بهدف وحيد أحرزه صلاح محسن في الدقيقة 81 من زمن المباراة.

 


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