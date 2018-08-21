مهاتير محمد يلغي مشروعين ضخمين بتمويل صيني

قال رئيس الوزراء الماليزي، مهاتير محمد، إن مشروع سكك حديد الساحل الشرقي ومشروع خط أنابيب الغاز الطبيعي في ولاية صباح الماليزية، الذين ينفذان في بلاده بتمويل صيني يبلغ (19.76 مليار دولار) سيلغيان في الوقت الحالي.

وأضاف «مهاتير» أن الرئيس الصيني شي جينبينغ ورئيس مجلس الدولة الصيني لي كيكيانج تفهما أسباب الإلغاء المشروعين الذين تدعمهما الحكومة الصينية، وذلك في تصريحات لرئيس الوزراء الماليزي للصحفيين في بكين اليوم الثلاثاء، في ختام زيارته إلى الصين والتي استغرقت خمسة أيام، أوردتها وكالة وكالة أنباء "برناما" الماليزية.

وأشار إلى أن بعضًا من سوء التفاهم حدث في البداية لكنهما تفهما الآن موقف ماليزيا، وتابع "لا أعتقد أن الصين ترغب أن نتعرض للإفلاس".

وأوضح أن المشروعين يكلفان مبالغ مالية ضخمة ولا تحتاجهما ماليزيا في الوقت الحالي في ظل الوضع المالي الذي تشهده البلاد والتي تضع في أولوياتها حاليا تقليل الدين، ولفت إلى أن المشروعين سيلغيان إلى أن يكون في استطاعة ماليزيا تحمل تكاليفهما.