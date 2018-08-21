إعصار قوي يهدد جنوب اليابان

اقترب الإعصار «سولك» من جزر اليابان الجنوبية، اليوم الثلاثاء، مع تحذير سلطات الطقس من انهيارات طينية وأمطار غزيرة ورياح قوية.



ومن المتوقع أن يقترب الإعصار، التاسع عشر في الموسم، من جزيرة أمامي أوشيما والجزء الجنوبي من كيوشو مساء اليوم الثلاثاء، وفقا لوكالة الأرصاد الجوية.



وقالت الوكالة إن العاصفة قد تولد موجات يصل ارتفاعها إلى 11 مترا وتسبب أمطارا غزيرة في المنطقة.



وأوضحت الوكالة أنه من المتوقع هطول أمطار يصل منسوبها إلى 400 ملليمتر في منطقة جزيرة أمامي أوشيما وجنوبي كيوشو وما يصل إلى 250 ملليمترا في جزيرة شيكوكو الجنوبية الغربية بحلول ظهر الأربعاء.



وأشارت الوكالة إن عين العاصفة عند ظهيرة اليوم الثلاثاء (0300 بتوقيت جرينتش) كانت على بعد 210 كيلومترات شرق جزيرة أمامي أوشيما، متجهة غربًا بسرعة 20 كيلومترًا في الساعة تصاحبها رياح تبلغ سرعتها 162 كم في الساعة وعواصف سرعتها 216 كلم في ساعة.