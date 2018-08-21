رئيس الوزراء الأسترالي ينجو من تصويت بحجب الثقة

نجا رئيس الوزراء الأسترالي مالكوم تيرنبول، من تصويت بحجب الثقة في البرلمان، اليوم الثلاثاء، وذلك بعد ساعات من نجاته من تحد لقيادته للحزب الليبرالي من داخل حزبه.

ولم يحصل طلب زعيم حزب العمال المعارض بيل شورتن، بسحب الثقة من "تيرنبول" بدعم كاف، فقد أعرب 76 نائبا عن تأييدهم لـ"تيرنبول"، في حين صوت 67 نائبا ضده.

وإذا كان قد تم الموافقة على سحب الثقة، وهو الأمر الذي كان غير من المرجح حدوثه، كان سيتعين على "تيرنبول" تقديم استقالته أو إجراء انتخابات مبكرة.

وكان "تيرنبول" قد فاز على وزير الشؤون الداخلية بيتر دتون في تصويت داخلي بواقع 48 صوتا مقابل 35.