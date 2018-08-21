الاتحاد الدولي للسلة: المعداوي أمل مصر في اللقب الرابع الإفريقي

سلط الاتحاد الدولي لكرة السلة "فيبا" الضوء على المنتخب الوطني للشباب تحت 18 عاما قبل مشاركته في بطولة كأس الأمم الإفريقية المقامة بمدينة باماكو بمالي في الفترة من 24 أغسطس وحتى 2 سبتمبر المقبل.

وقال الاتحاد الدولي في تقريره عن منتخب مصر المصنف 18 عالميا أن يوسف المعداوي لاعب الأهلي والمنتخب يعد من الأسلحة القوية من أجل إستعادة المجد الإفريقي والتتويج بلقب كأس الأمم للناشئين للمرة الرابعة والغائب منذ أخر تتويج عام 2014 في مدغشقر.

وأضاف التقرير إلى أن عام 2018 كان مثاليا بالنسبة للمعداوي حيث شارك في أكثر من حدث مهم في كرة السلة ولم يكن ليتخيل ذلك في هذ السن الصغير.

وتابع الفيبا أن يوسف المعداوي ظهر بشكل قوي في بطولة ألبرت شويتزر الألمانية الودية في أبريل الماضي، كما تالق في كأس العالم تحت 17 عاما في الأرجنتين الأخيرة وكان متوسط نقاطه في المباراة 12.7 نقطة و12.1 ريباوند و2.7 صناعة للنقاط وقاد مصر في جميع الفئات الثلاث.

كما أن الفرعون المصري قبل شارك قبل أسابيع قليلة في معسكر أفريقيا بلا حدود في جوهانسبرج تحت تنظيم دوري المحترفين الأمريكي لكرة السلة "NBA" واكتسب خبرات كبيرة في الحدث الذي شارك فيه للمرة الأولى.

وقال يوسف المعداوي لموقع الاتحاد الدولي لكرة السلة: "معسكر الـNBA في جوهانسبرج كان تجربة لا تصدق واكتسبت خبرات كبيرة هذا العام، وتعملت الكثير من المدربين ولاعبي الـNBA، وذلك كان رائعا لشخص مثلي يريد التعلم دائما والتطور وحضور ذلك المعسكر كان تجربة مميزة وأريد دائما العمل بقوة في كرة السلة".

وأضاف: "كان من الرائع أيضا اللعب في كأس أمام كل هذه الدول، واكتشفت الكثير من أساليب اللعب في الأرجنتين ، وأريد أن أكون لاعب كرة سلة عظيم ومهم لمنتخب بلادي".

وتابع: "أحتاج إلى مزيد من التجارب إذا أردت أن أكون أحد أفضل اللاعبين في إفريقيا والعالم".

وأتم: "نريد الذهاب إلى باماكو بهدف واضح هو التأهل لكأس العالم وذلك يأتي بعد الفوز باللقب الإفريقي، فلا بد المقاومة والمنافسة مع جميع الفرق التي استعدت جيدا لهذه الحديث لكننا أيضا جاهزون للبطولة بشكل جيد".

وكان المعداوي (17 عاما) قد شارك مع منتخب الشباب في البطولة العربية التي أقيمت بالقاهرة، والتي توج بها الفراعنة على حساب البحرين، وحصل خلالها لاعب الأهلي على جائزة أفضل لاعب في البطولة.

واختار رفيق يوسف المدير الفني للفراعنة 12 لاعبا للمشاركة في البطولة وهم: مؤمن موسى ، يوسف المعداوى ، عمر طارق ، محمود نور الدين ، أدهم الصباغ ، عبد الرحمن سمير ، كريم حاتم ، إبراهيم هشام ، معاذ أيمن ، ياسين أسامة ، زياد صقر و سيف صلاح.

ويشارك في البطولة 10 منتخبات هي مالي ، مصر ، الجزائر ، أنجولا ، الكونغو الديمقراطية ، غينيا ، رواندا ، السنغال ، تونس وأوغندا.

ومن المقرر أن تغادر بعثة المنتخب إلى مالي فجر غدا الأربعاء بقيادة رفيق يوسف الذي تولى تدريب الفراعنة خلفا لأحمد مرعي المدرب السابق الذي اعتذر عن استكمال مهمته مع المنتخب بعد توليه قيادة فريق شباب أهلي دبي الإماراتي.