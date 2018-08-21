تفقد الفريق يونس المصري، وزير الطيران المدني، بعد أداء صلاة عيد الأضحى المبارك بمسجد الملك فيصل بمطار القاهرة، بعدة جولات تفقدية لعدد من المواقع؛ لمتابعة سير العمل خلال فترة إجازة عيد الأضحى.

بدأت الجولة بزيارة مركز العمليات المتكامل "IOCC"، التابع لشركة مصر للطيران للخطوط الجوية، رافقه خلال الجولة أحمد عادل، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران، وكان في استقبالهما الطيار شريف عزت رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران للخطوط الجوية؛ لمتابعة موقف الرحلات وانتظام حركة التشغيل، وكذا التعرف على جدول الرحلات الدولية والداخلية، والوقوف على مدى جاهزية واستعداد غرفة إدارة الأزمات وتنسيقها مع باقي الجهات المعنية وخاصة خلال هذه الفترة التي تشهد كثافة في التشغيل.

واتبعها جولة تفقدية بمبنى الركاب رقم 1، رافقه فيها أحمد فوزي، رئيس مجلس إدارة شركة ميناء القاهرة الجوي ثم استقل القطار الآلي والذي يربط جميع مباني المطار، متوجها إلى مبني الركاب رقم 2 المخصص لرحلات شركات الطيران العربية والأجنبية، مطمئنا على انتظام الرحلات وحركة التشغيل، متابعا الإجراءات الأمنية المطبقة على جميع الرحلات.

ثم تفقد وزير الطيران مبنى الركاب رقم 3 المخصص لرحلات مصر للطيران ورحلات شركات تحالف ستار، متابعا حركة السفر والوصول في المبنى، والتي تشهد كثافة في التشغيل خلال فترة العيد، وخاصة الرحلات المتجهة إلى مطارات الجذب السياحي.

واطلع الوزير على الإجراءات الأمنية داخل وخارج المطار وكاونترات الجوازات، مطالبا المسؤولين في المطار بتقديم التسهيلات للمسافرين للاستمتاع بقضاء إجازاتهم، كما تابع سير العمل بمهبط الطائرات والخدمات الأرضية.

وزار "المصري"، مبنى الصيانة اليومية التابع لشركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية، والذي يتابع الرحلات الجوية على مدار 24 ساعة من خلال مركز السيطرة الفنية الذي يعمل على مراقبة الحالة الفنية للطائرات، متابعا التطبيقات المستخدمة لتتبع حالة الطائرات أثناء الرحلات.

ووجه بضرورة تكثيف الجهود وبصفة خاصة خلال فترة كثافة التشغيل الحالية للحفاظ على أعلى نسب كفاءة التشغيل.

واطلع وزير الطيران، خلال زيارته للصالة الموسمية، على آخر الاستعدادات والتجهيزات لاستقبال ضيوف الرحمن العائدين من الأراضي المقدسة، كما تفقد تجهيزات الخيمة المكيفة الجديدة التي تم إعدادها خارج مبنى الرحلات الموسمية أمام صالة الوصول لاستقبال أسر الحجاج وذويهم، مطالبا بتقديم كافة التسهيلات وسرعة إنهاء إجراءات وصول الحجاج في سهولة ويسر.

وخلال زيارته لمبنى الرحلات الموسمية بمطار القاهرة المخصص لرحلات مصر للطيران إلى جدة والمدينة المنورة، اطلع الوزير على آخر الاستعدادات والتجهيزات لاستقبال ضيوف الرحمن العائدين من الأراضي المقدسة، ثم تفقد وزير الطيران، مبنى برج المراقبة الجوية.

ورافق الوزير، في الجولة، الملاح عادل ثابت رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية لخدمات الملاحة الجوية، وشملت الزيارة وحدة برج مطار القاهرة ووحدة الاقتراب "Approach Control Unit"، ثم زار مركز مراقبة المنطقة "Area Control Center"، وتابع انسيابية وانتظام الحركة الجوية بالمجال الجوي.

وأنهى وزير الطيران، جولته بزيارة مستشفى مصر للطيران، وكان في استقباله الدكتور أشرف القاضي رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران للخدمات الطبية، وتفقد قسم الإسعاف والطوارئ وغرف العمليات وغرف الرعاية المركزة والعيادات التخصصية.

وزار بعض المرضى في غرفهم، مقدما لهم وذويهم التهنئة بالعيد، مطمئنا على حالتهم الصحية والخدمات الطبية المقدمة لهم، موجها بضرورة توفير الرعاية الطبية المميزة للمرضى.