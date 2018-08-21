كيف تجعل الأطفال ينامون مبكرا؟

إذا سألت الآباء عن الليلة المثالية فستكون الإجابة هي أن يخلد الأطفال إلى النوم بحلول الثامنة مساء. رغم أن الأطفال سيقابلون ذلك بالصراخ حتى ينتهوا من بناء برج من المكعبات البلاستيكية، مثلا، أو الاستماع إلى أغنية أخرى، أو أن يتم قراءة قصة لهم، بغض النظر عن كون الوقت متأخرا.

يحل موعد نومهم في ساعة ما من بعد الثامنة مساء. ولا يمكنك إجبارهم على النوم فالأطفال الذين لا يشعرون بالنعاس لا يهتمون بالوقت. وعلى الجانب الآخر، "لدى الآباء الحق في أن ينعموا بالهدوء عند الثامنة والنصف"، بحسب أولريك ريتسر-زاكس، عضو المؤتمر الاتحادي للاستشارات التربوية بألمانيا.

وإذا كان الأطفال لا يشعرون بالنوم يمكن التوصل لحل وسط. فعلى سبيل المثال يمكن السماح لهم بتصفح كتاب أو الاستماع لتسجيل صوتي قبل انطفاء الأضواء في غرفتهم. ويمكن أن يجعل الآباء هذا مشروطا بالتزام الأطفال بالهدوء في غرفتهم حتى لا ينزعج الآباء.

وعلى أي حال، "الآباء هم من يحددون الاستثناءات وليس الأطفال"، بحسب ريتسر-زاكس.

وينصح أيضا بتحديد روتين مسائي واتباعه حتى إذا كان الأطفال لا يشعرون بالنعاس. وهذا يحقق التوافق بين الجانبين ويمهد لجو بدء موعد النوم الهادئ.