إقالة حارسة في سجن دانماركي أقامت «صداقة حميمة» مع قاتل سجين

تعرضت ضابطة بسجن دنماركي للإقالة، بعد أن أتضح أنها أقامت صداقة حميمة مع المخترع بيتر مادسن، الذي حكم عليه بالسجن مدى الحياة، لقتله الشنيع لصحفية سويدية في غواصته.

وقالت ضابطة السجن، التي لم يذكر اسمها، إنها بدأت تتحدث مع مادسن خلال نوبات عملها، وشعرت أن هناك توافقا بينهما، وفقا لطبعة اليوم الثلاثاء من صحيفة "إيكسترا بلاديت".

وقالت "كنا قريبين جدا في ظل وجوده وراء القضبان" مضيفة أنها لم تكن علاقة حميمة.

وكان مادسن قد أدين في أبريل بقتل الصحفية المستقلة كيم وال في مساء يوم 10 أغسطس 2017، على الغواصة التي شيدها بنفسه كهاوٍ بالقرب من ميناء كوبنهاجن، واعترف بتقطيع جثتها وإلقائها في البحر.