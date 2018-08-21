السلطات الألمانية تقرر حظر دخول مغربي إلى أراضيها حتى بلوغه التسعين

قررت السلطات الألمانية، حظر دخول المغربي منير المتصدق، ثانية إلى أراضيها، حتى بلوغه سن التسعين، بعد إدانته بالمشاركة في تنفيذ هجمات 11 سبتمبر 2001 والحكم عليه بالسجن خمسة عشر عامًا.

وقال مجلس الشيوخ في ولاية هامبورج شمال ألمانيا، اليوم الثلاثاء، ردًا على سؤال طرحه النائب المسؤول عن حقوق المواطنة بحزب الاتحاد المسيحي الديمقراطي بالمجلس ريتشارد سيلميكر، إنه أصدر حظرًا على دخول المتصدق إلى ألمانيا والإقامة فيها حتى الثالث من أبريل 2064.

يقضي «المتصدق» حاليًا عقوبة السجن في فولسبيتل بألمانيا، وسيتم إطلاق سراحه في الخامس عشر من أكتوبر المقبل وسيتم ترحيله فورًا إلى المغرب.

كانت المحكمة العليا في هامبورج أدانت المتصدق بالمساعدة في تنفيذ عمليات الحادي عشر من سبتمبر 2001 والتي أدت إلى مقتل ما يزيد على ثلاثة آلاف شخص كما أدانته بالانتماء إلى جماعة إرهابية.

كان المتصدق عضوا فيما يسمى خلية هامبورج بقيادة طيار الموت محمد عطا الذي قاد إحدى الطائرتين اللتين اقتحمتا مركز التجارة العالمي في نيويورك.