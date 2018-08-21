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صلاح محسن: نصائح كارتيرون وراء الفوز على دجلة

الشروق
نشر فى : الثلاثاء 21 أغسطس 2018 - 10:57 م | آخر تحديث : الثلاثاء 21 أغسطس 2018 - 10:57 م

قال صلاح محسن، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن الفريق نجح في تحقيق فوز مهم على حساب وادي دجلة الذي يعتبر منافسا قويا ، وأن هذا الفوز دافع لتقديم عروض قوية خلال الفترة القادمة.

 

وعبر اللاعب عن سعادته بإحراز هدف الفوز، مؤكدا أن نصائح الجهاز الفني ساعدته على التركيز قبل المشاركة في الشوط الثاني، لافتا إلى أن اللاعبين كان لديهم ثقة وإصرار على الأداء بقوة حتى آخر لحظة في المباراة.

 

وأوضح أن الفريق يستعد بقوة للمباريات القادمة، وأن كل مباراة لها إعداد خاص وترتيبات معينة، وأن الفوز بالدوري يحتاج إلى تضافر جهود الجميع؛ من أجل التتويج باللقب وإسعاد الجماهير.

 

وأضاف أن الفريق يعاني من ضغوط شديدة؛ نتيجة المنافسة في أكثر من بطولة، وهو ما يؤدي إلى إجهاد شديد للاعبين.


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