مصرع 3 أشخاص وإصابة 13 آخرين في حادث تصادم بالبحيرة

لقي 3 أشخاص مصرعهم، وأصيب 13 آخرون بكسور وجروح متفرقة بأنحاء الجسم، إثر وقوع تصادم بين سيارة ملاكي وأخرى ميكروباص، أمام قرية دسونس التابعة لمركز أبو حمص بمحافظة البحيرة.



تلقى اللواء جمال الرشيدي مدير أمن البحيرة، إخطارًا من اللواء محمد أنور هندي مدير إدارة البحث الجنائي، يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارتين بالطريق الزراعي أمام قرية دسونس التابعة لمركز أبو حمص باتجاه القاهرة.



وعلى الفور انتقل ضباط المباحث برئاسة العقيد حازم خيري عبادة وكيل فرع البحث الجنائي والرائد أحمد المسيري رئيس المباحث بمركز شرطة أبو حمص، لمكان الحادث وتبين وقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكي وأخرى ميكروباص أسفر عن مصرع 3 أشخاص وإصابة 13 آخرون بكسور وجروح متفرقة بأنحاء الجسم.