حدائق أدفينا تستقبل المواطنين للاحتفال بأول ايام عيد الأضحى

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استقبلت الحدائق العامة والمتنزهات بمدن ومركز محافظة البحيرة توافد المواطنين وذلك للاحتفال بأول ايام العيد وبالأخص حدائق ادفينا الموجودة على فرع النيل برشيد وركوب المراكب النيلية مع تشغيل الاغانى والرقص من قبل الشباب وفتح حديقة الجمهورية بدمنهور والنادة الإجتماعى بكفر الدوار وحدائق النوبارية ذات الرقعة الخضراء وجنايبن الفاكهة.

ومن أهم احتفالات بالبحيرة الفرحة بالعيد هي خروج الأسرة على فرع النيل بداية مدينة شبراخيت والرحمانية والمحمودية ورشيد بقيام أصحاب مراكب الصيد الصغيرة باستغلال يوم العيد لنقل الأسر والشباب إلى محافظة كفر الشيخ للاحتفال بيوم العيد.

ويستقبل شاطى رشيد وإدكو على البحر الأبيض المتوسط الوافدين للمصيف من المحافظات والمدن المجاورة

وقد شدد المهندسة نادية عبده محافظ البحيرة على الوحدات المحلية بمراقبة المعديات التى تنقل المواطنيين إلى المحافظات المجاورة مثل المنوفية وكفر الشيخ عبر نهر النيل والرياح البحرى مع عدم التحميل إعداد فوق المحدد بالرخصة.

وقال الدكتور علاء عثمان وكيل وزارة الصحة بالبحيرة انة تم توفير سيارات إسعاف بأماكن التجمعات مثل قناطر إدفينا وأقسام الاستقبال بمستشفيات مدن مركز المحافظة.