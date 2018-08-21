لاعب كريستال بالاس: صلاح رفض طلبي لإخبار الحكم بإلغاء ركلة الجزاء

أكد لوكا ميليفيويتش، لاعب نادي كريستال بالاس الإنجليزي أنه طالب محمد صلاح، نجم المنتخب الوطني ولاعب ليفربول بالتوجه لحكم المباراة التي جمعتهما مساء أمس الإثنين بالجولة الثانية من الدوري الإنجليزي الممتاز من أجل إلغاء ركلة الجزاء التي تحصل عليها الفرعون المصري وسجلها زميله جيمس ميلنر إلا أن طلب اللاعب الصربي قوبل بالرفض.

وقال ميليفيويتش خلال تصريحاته التي نقلتها صحيفة "إندبيندنت" البريطانية :"ركلة الجزاء التي تحصل عليها صلاح لم تكن صحيحة، خلال المباراة رأيتها كذلك وعندما شاهدتها على التلفاز بعد نهاية المواجهة ظلت وجهة نظري كما هي، فساخو لم يلمس قدم صلاح".

وتابع لاعب كريستال :"طالبت صلاح بأن يبلغ الحكم مايكل أوليفر بأن اللعبة ليست ركلة جزاء ولكنه قال لي إنها من وجه نظره يجب احتسابها".

وكانت عدسات الكاميرات قد التقطت محمد صلاح أثناء قيامه بالتحدث للاعبي كريستال بالاس عقب احتساب الخطأ على مامادو ساخو، حيث قال صلاح :"أقسم لكم بأنها ركلة جزاء، أنا أقسم".

يُذكر أن نادي ليفربول قد تغلب بهدفين نظيفين على مضيفه كريستال بالاس، في المباراة التي أُقيمت على ملعب سيلهرست بارك في الجولة الثانية من البريمييرليج.