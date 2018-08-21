أغلق معبد إدفو شمال محافظة أسوان، اليوم الثلاثاء، أبوابه أمام الزائرين، في أول أيام عيد الأضحى؛ بسبب أعمال الصيانة بالمعبد، والتي تأتي في إطار الحفاظ على هوية المعبد.

وكشف مصدر أمني بأسوان، أن الأمن تم إبلاغه من قبل الآثار، بإغلاق المعبد لمدة يومين؛للقيام بأعمال الصيانة بالمعبد للحفاظ على هويته.

وقال مصدر بالآثار، إنه عقب الانتهاء من أعمال الصيانة بالمعبد، والتي لا تزيد عن يومين، سوف يتم فتح أبوابه للزيارة.

وفي سياق متصل، شهدت معابد أسوان، وأشهرها كوم أمبو وفيلة وأبو سمبل، إقبالا زائدا من الزائرين المصريين في أول أيام عيد الأضحى، وذلك وسط إجرءات أمنية مشددة.