ضبط وإعدام 1153 كيلو لحوم وأغذية فاسدة بشرم الشيخ

شنت إدارة مراقبة اﻷغذية بمدينة شرم الشيخ برئاسة الدكتور أيمن الشناوي حملة مكبرة على أماكن تداول اﻷغذية والمشروبات بمدينة شرم الشيخ، حيث تم المرور على 42 منشأة.



وأسفرت الحملة عن ضبط وإعدام 1153 كيلو من اللحوم واﻷغذية المختلفة إضافة إلى ضبط كميات من اﻷغذية المختلفة منتهية الصلاحية وتحرر بشأنهم محاضر للعرض على النيابة.



كما جرى تحرير 70 محضر نظافة عامة وشهادات صحية لعدم حمل شهادات صحية تفيد خلو العاملين باﻷغذية والمشروبات من اﻷمراض المعدية.



كما قامت اللجنة بإعداد مذكرات بغلق 8 منشآت لوجود خطر داهم على الصحة العامة ونقص شديد في اﻹشترطات الصحية.



كما تم استخراج 400 شهادة صحية للعاملين في مجال اﻷغذية والمشروبات أثناء عمل اللجنة واستبعاد 7 عاملين بمجال اﻷغذية.