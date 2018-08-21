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الحجاج المتعجلون يبدأون رمي جمرة العقبة


نشر فى : الثلاثاء 21 أغسطس 2018 - 2:44 ص | آخر تحديث : الثلاثاء 21 أغسطس 2018 - 2:44 ص
بدأت شعيرة رمى جمرة العقبة للمتعجلين بالطاعة في مشعر مني المبارك، بعد منتصف ليل الاثنين، ضمن مناسك الحج. فيما يقوم الحجاج برمي الجمرة بعد صلاة الفجر في أول أيام عيد الأضحى، حسبما أفادت فضائية «سكاي نيوز عربية».

وكان حجاج بيت الله الحرام قد توجهوا بعد غروب شمس الاثنين إلى مشعر مزدلفة، بعد وقوفهم على صعيد عرفات، وقضاء ركن الحج الأعظم.

وأدى ضيوف الرحمن عقب وصولهم إلى مزدلفة صلاتي المغرب والعشاء جمع تأخير اقتداءً بسنة النبي الكريم، ويلتقطوا بعدها الحصى، ويبيتون فيها.

وتعد النفرة من عرفات إلى مزدلفة المرحلة الثالثة من مراحل تنقلات حجاج بيت الله الحرام في المشاعر المقدسة لأداء مناسك الحج.

وفي اليوم الأول من عيد الأضحى، الثلاثاء، يقدم الحجاج الأضاحي ويبدأون شعيرة رمي الجمرات في منى على مدار 3 أيام.

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