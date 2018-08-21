وزير الخارجية البريطاني يطالب بتغليظ العقوبات على روسيا

طالب وزير خارجية بريطانيا، جيرمي هانت، اليوم الثلاثاء، بزيادة العقوبات الأوروبية على روسيا، محذرًا من أن "سلوك روسيا العدائي والمؤذي يقوض النظام الدولي" الذي يحافظ على أمن المواطنين، جاءت مطالبة هانت خلال كلمة ألقاها اليوم في واشنطن.

ورفضت المتحدثة باسم الاتحاد الأوروبي، مايا كوسيانسيتش، التعليق بصورة خاصة على بيانه، ولكن قالت إن الاتحاد الأوروبي اتخذ بالفعل " إجراءات قوية"، تشمل عقوبات تم فرضها عقب ضم روسيا لشبة جزيرة القرم عام 2014 وتدخلها في شؤون أوكرانيا.

وأشارت كلمة هانت إلى دور موسكو المشتبه فيه في تسميم العميل السابق سيرجي سكريبال في مدينة سالزبري كسبب لاتباع سياسة أكثر تشددا. وقد دفعت هذه القضية بالفعل الولايات المتحدة لفرض عقوبات أكثر صرامة، من المقرر أن يبدأ تطبيقها غدًا الأربعاء.