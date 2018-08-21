قال المهندس عاطف عبد الحميد، محافظ القاهرة، إن نسبة ذبح الأضاحي في الشوارع انخفضت عن الأعوام السابقة، في المقابل ارتفاع معدلات الذبح في المجازر الحكومية عن العام الماضي.

وأوضح محافظ القاهرة، في تصريح لبرنامج «الآن»، المذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز»، مساء الثلاثاء، أن إنخفاض نسبة الذبح في الشوارع يرجع إلى المناشدات وحملات التوعية، معربًا عن أمنياته باستمرار المواطنين في الإقبال على ذبح الأضاحي في المجازر حفاظًا على البيئة.

وأكد، أن غرفة عمليات المحافظة لم تتلق أي شكوى بوقوع أية مخالفات بشأن صلاة العيد.