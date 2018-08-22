محمد يوسف: أغلقنا صفحة دجلة ونستعد بقوة لحرس الحدود

حرص محمد يوسف، المدرب العام والقائم بأعمال مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على توجيه الشكر للاعبي الفريق بعد الفوز على وادي دجلة مساء اليوم الثلاثاء بهدف دون مقابل، سجله صلاح محسن في الجولة الثالثة من مسابقة الدوري.

وأضاف: «اللاعبون كانوا على قدر المسئولية، ونجحوا في الفوز بالثلاث نقاط، رغم الإجهاد، بعد مباراة الترجي التونسي، وتواجد اللاعبين في معسكر مغلق ليلة عيد الأضحى، ولكن هذه سمة الأندية الكبيرة التي تنجح في تخطي كافة الصعاب».

وأشار يوسف إلى أن الفريق كان في مقدوره تحقيق الفوز بنتيجة أكبر، لكن جاء الفوز المهم على حساب منافس يملك عناصر مميزة للغاية، وأن الجهاز الفني أغلق صفحة مباراة دجلة؛ للاستعداد بقوة لمباراة حرس الحدود التي تقام يوم الجمعة القادم في الجولة الرابعة من مسابقة الدوري، مؤكدًا أن كل مباراة لها ظروف واستعدادات خاصة، وفقا لما يحقق أهداف الفريق.

وأضاف أن الجهاز الفني يعمل على تدوير اللاعبين بشكل مناسب في ظل قيد 25 لاعبا بقائمة الفريق، إلى جانب عدد من اللاعبين الشباب، وأن المشاركة في 4 بطولات قوية للغاية بهذه القائمة يضاعف من الجهد المبذول من خلال تدريبات الاستشفاء، وتجربة أكثر من لاعب في أكثر من مركز.

وألمح إلى أن غياب مؤمن زكريا عن المباراة لا علاقة له على الإطلاق بمفاوضات التجديد التي تجري معه، خاصة أنه ملتزم للغاية، وأن اللاعب لديه تركيز شديد في العودة بقوة للمنافسة على التواجد في حسابات الجهاز الفني، وأن النادي الأهلي يحترم علاقته بجميع اللاعبين، ويتعامل باحترافية شديدة.

وعن أحمد فتحي، فقد أكد «يوسف» أن العلاقة معه مميزة للغاية، وهو نموذج يحتذى به، بعدما خاض 11 موسما بقميص الأهلي، وهو قدوة لكل الأجيال الصاعدة، مشيرا إلى أن ما يتردد عن وجود أية خلافات مع الجهاز الفني أو غيره غير صحيح بالمرة.