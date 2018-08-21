ميركل تتمسك بزيارتها لأذربيجان رغم منع نائب في البرلمان الألماني من دخول أراضيها

تتمسك المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل بزيارتها لأذربيجان المخططة يوم السبت المقبل رغم منع نائب في البرلمان الألماني ضمن وفدها من دخول أراضيها، وذلك حسبما أعلن المتحدث باسم الحكومة الألمانية شتيفن زايبرت اليوم الثلاثاء في برلين.

ولا تعتزم القيادة الأذربيجانية السماح بدخول النائب البرلماني عن الحزب المسيحي الديمقراطي ألبرت فايلر إلى البلاد، لأنه زار على ما يبدو من قبل منطقة مرتفعات قرة باغ المتنازع عليها بين أرمينيا وأذربيجان.

تجدر الإشارة إلى أن هذا الإقليم ينتمي وفقا للقانون الدولي إلى أذربيجان، لكن قوى موالية لأرمينيا تسيطر عليه، ما أدى إلى صراع بين أذربيجان وأرمينيا منذ تسعينيات القرن العشرين على الإقليم.

وبحسب بيانات زايبرت، اتفقت ميركل مع النائب فايلر والنائب البرلماني الثاني في حزبها المسيحي الديمقراطي يوان فادبول المخطط أن يرافقها أيضا إلى أذربيجان على "أنه من المجدي والمهم بالنظر إلى كافة الظروف القيام بزيارة أذربيجان"، حتى للحديث عن هذا النزاع ونزاعات أخرى مع الحكومة الأذربيجانية.

ومن المقرر أن تبدأ ميركل بعد غد الخميس جولة لمدة ثلاثة أيام في منطقة جنوب القوقاز، تشمل جورجيا أورمينيا وأذربيجان.